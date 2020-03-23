Derby County'nin Genç Yıldızı: Louie Sibley Derby County'nin İngiliz orta saha oyuncusu Louie Sibley'nin kulübün gelecek dönem yıldızlarından biri olması bekleniyor. 8 yaşından itibaren Derby County forması giyen Sibley, a takımla ilk maçına 10 yıl sonra 18 yaşında Reading karşısında çıkmıştı.

Derby County'nin İngiliz orta saha oyuncusu Louie Sibley'nin kulübün gelecek dönem yıldızlarından biri olması bekleniyor. 8 yaşından itibaren Derby County forması giyen Sibley, a takımla ilk maçına 10 yıl sonra 18 yaşında Reading karşısında çıkmıştı. Kaynak: Dugout