Derby County'nin 2010'lu Yıllarda Attığı En İyi Goller
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin 2010'lu yıllarda attığı en güzel golleri Dugout olarak sizler için seçtik.. İşte Jeff Hendrick, Harry Wilson, Craig Bryson ve daha fazlası!
30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin 2010'lu yıllarda attığı en güzel golleri Dugout olarak sizler için seçtik.. İşte Jeff Hendrick, Harry Wilson, Craig Bryson ve daha fazlası!
Kaynak: Dugout
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