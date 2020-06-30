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Derby County forması giyen Andre Wisdom'a bıçaklı saldırı

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Derby County forması giyen Andre Wisdom'a bıçaklı saldırı
30.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:49

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Derby County Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu Wisdom'un, pazar günü bir akraba ziyareti dönüşünde bıçaklı saldırıya uğradığı kaydedildi.

Wisdom'un saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi.

Merseyside polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

İngiliz futbolcu Wisdom, 2012 yılında Liverpool takımında forma giymişti.

Kaynak: AA

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