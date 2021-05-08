Derbiyi kim kazandı? GS BJK maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray ligin 40. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? Derbiyi kim kazandı?