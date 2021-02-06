Derbiyi kazanan Galatasaray, liderliğe yükseldi

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini yeni transferi Mustafa Muhammed'in attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, puanını 48'e çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray, ligde geçen sezon 3-1'lik skorla 20 yılı aşkın süre sonra deplasmanda yendiği rakibini Kadıköy'de bu sezon da mağlup etmeyi başardı.

Maç sonrasında büyük sevinç

Galatasaraylı futbolcular maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Takımın teknik heyet ve futbolcuların bitiş düdüğünün ardından birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra boş deplasman tribününe giderek galibiyeti taraftarlarına armağan etti.

Saha içinde toplanarak tezahürat yapan futbolculara, teknik direktör Fatih Terim'in de katılması dikkati çekti.

Galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Galatasaray, derbiyi kazanarak ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 5 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek hanesine 15 puan yazdırdı.

Kadıköy'de son 4 maçta mağlubiyeti yok

Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Kadıköy'de 2017-2018 sezonunda 0-0, 2018-2019 sezonunda 1-1 berabere kaldığı rakibini geçen sezon 3-1, bu sezon da 1-0 yendi.

Fenerbahçe deplasmanında ikinci kez üst üste kazandı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ikinci kez Fenerbahçe deplasmanında üst üste galibiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce 1986-1987 ve 1987-1988 sezonlarında rakibini dış sahada üst üste yenmişti.

Mustafa Muhammed 2'de 2 yaptı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Mustafa Muhammed, ligde çıktığı ikinci maçta da ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 23 yaşındaki santrfor, 54. dakikada kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.

Mustafa Muhammed geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Medipol Başakşehir maçında penaltıdan gol atmıştı.

Yedlin ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, ikinci yarıda oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

ABD'li futbolcu, müsabakanın 81. dakikasında Martin Linnes'in yerine oyuna girdi.

Saracchi sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Marcelo Saracchi geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Uruguaylı futbolcu, sol baldırında yaşadığı sakatlık sonrası 87. dakikada yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar