Derbiyi 199 basın mensubu takip etti

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini 199 basın mensubu takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, tribünler tamamen doldu. Dev derbiyi basın tarafından da ilgi yoğundu. Bu önemli müsabakayı toplam 199 basın mensubu takip etti. Mücadele dünyanın dört bir yanından da canlı olarak yayınlandı. - İSTANBUL

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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