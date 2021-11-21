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Derbiyi 199 basın mensubu takip etti

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Derbiyi 199 basın mensubu takip etti

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini 199 basın mensubu takip etti.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini 199 basın mensubu takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, tribünler tamamen doldu. Dev derbiyi basın tarafından da ilgi yoğundu. Bu önemli müsabakayı toplam 199 basın mensubu takip etti. Mücadele dünyanın dört bir yanından da canlı olarak yayınlandı. - İSTANBUL

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