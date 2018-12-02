Beşiktaş - Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Mete Kalkavan Oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Alper Ulusoy ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.