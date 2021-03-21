Derbinin keyfini açık havada çıkardılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Derbinin keyfini açık havada çıkardılar

21.03.2021 23:20 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:24
Derbinin keyfini açık havada çıkardılar

ADANA'da sporseverler, Süper Lig'in 31'inci haftasında oyunan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, Yüreğir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik ile açık havada izledi.

ADANA'da sporseverler, Süper Lig'in 31'inci haftasında oyunan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, Yüreğir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik ile açık havada izledi.  

Yüreğir Belediyesi, sporseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini, Millet Bahçesi'nde kurduğu dev ekranda izletti. Maç saatinden önce Millet Parkına araçlarıyla gelen yüzlerce taraftar, koronavirüs tedbirlerine uyarak maçı izledi. Taraftarların bazıları araçlarının içinde, bazıları ise aracının dışarına çıkarak maçın keyfini sürdü. 1-1 berabare biten derbinin ardından vatandaşlar, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. 


Derbinin keyfini açık havada çıkardılar
Derbinin keyfini açık havada çıkardılar
Derbinin keyfini açık havada çıkardılar
Derbinin keyfini açık havada çıkardılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Guy Ritchie Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Necip Uysal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derbinin keyfini açık havada çıkardılar - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 23:25:46. #1.16#
title