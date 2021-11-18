Derbinin hakemi kim? Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi kim oldu? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında, nereli?
21 Kasım Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi maçları yönetmiştir? İşte bilgiler...
Halil Umut Meler'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Derbinin hakemi kim? Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi kim oldu? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında, nereli?
Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.
18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.
29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.
Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.
2013- Türkiye Kupası
2013-2018 - 3. Lig
2014- 2. Li
2014- 1. Lig
2015- Süper Lig
2017- Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
2017- Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
2017- UEFA Gençlik Ligi
2017- UEFA Avrupa Ligi
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