Halil Umut Meler'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Derbinin hakemi kim? Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi kim oldu? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında, nereli?

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HAKEMLİK KARİYERİ

2013- Türkiye Kupası

2013-2018 - 3. Lig

2014- 2. Li

2014- 1. Lig

2015- Süper Lig

2017- Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017- Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017- UEFA Gençlik Ligi

2017- UEFA Avrupa Ligi

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