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Derbinin hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Derbinin hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 15 Mart Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen, yine aynı gün oynanacak olan Trabzonspor-Başakşenir mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek.


Süper Lig'in 26. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:


13 Mart Cuma


20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler


20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu


14 Mart Cumartesi


14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır


17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan


20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek


15 Mart Pazar


13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan


16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus


19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen


16 Mart Pazartesi


20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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