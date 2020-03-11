Derbinin hakemi Abdulkadir Bitigen Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 15 Mart Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen, yine aynı gün oynanacak olan Trabzonspor-Başakşenir mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek.



Süper Lig'in 26. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:



13 Mart Cuma



20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler



20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu



14 Mart Cumartesi



14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır



17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan



20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek



15 Mart Pazar



13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan



16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus



19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen



16 Mart Pazartesi



20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya - İSTANBUL

Kaynak: İHA