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Derbinin golleri yabancılardan

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Derbinin golleri yabancılardan

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 47 golün 35'ini yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 25 golünün 16'sını yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.

25 yabancı oyuncu gol attı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 25 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

En golcüler Alex, Sneijder ve Selçuk İnan

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı.

Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı.

Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, söz konusu dönemde Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarında sadece bir futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed, geçen sezon Kadıköy'de 1-0 kazandıkları maçın golünü kaydetti.

Geride kalan 10 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

TarihStatOrganizasyonSkor (FB-GS)Goller
07.12.2011Türk TelekomSüper Lig1 - 3Alex/ Eboue, Elmander, Melo
17.03.2012FenerbahçeSüper Lig2 - 2Sow, Alex/ Elmander, Hakan Balta
22.04.2012Türk TelekomSüper Lig2 - 1Ziegler, Stoch/ Selçuk İnan
12.05.2012FenerbahçeSüper Lig0 - 0-
12.08.2012ErzurumTFF Süper Kupa2 - 3Alex, Kuyt/ Umut Bulut (2), Selçuk İnan
16.12.2012Türk TelekomSüper Lig1 - 2Hasan Ali Kaldırım/ Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan
12.05.2013FenerbahçeSüper Lig2 - 1Webo (2)/ Burak Yılmaz
11.08.2013KayseriTFF Süper Kupa0 - 1Drogba
10.11.2013FenerbahçeSüper Lig2 - 0Emre Belözoğlu, Baroni
06.04.2014Türk TelekomSüper Lig0 - 1Sneijder
25.08.2014Manisa 19 MayısTFF Süper Kupa0 - 0-
18.10.2014Türk TelekomSüper Lig1 - 2Alper Potuk/ Sneijder (2)
08.03.2015FenerbahçeSüper Lig1 - 0Kuyt
25.10.2015FenerbahçeSüper Lig1 - 1Diego/ Olcan Adın
13.04.2016Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
26.05.2016AntalyaTürkiye Kupası0 - 1Podolski
20.11.2016ÜlkerSüper Lig2 - 0Van Persie (2)
23.04.2017Türk TelekomSüper Lig1 - 0Josef de Souza
22.10.2017Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
17.03.2018ÜlkerSüper Lig0 - 0-
02.11.2018Türk TelekomSüper Lig2 - 2Valbuena, Jailson/ Donk, Linnes
14.04.2019ÜlkerSüper Lig1 - 1Eljif Elmas/ Onyekuru
28.09.2019Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
23.02.2020ÜlkerSüper Lig1 - 3Kruse/ Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
06.02.2021ÜlkerSüper Lig0 - 1Mustafa Muhammed

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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