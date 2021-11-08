Derbinin galibi Ankas 2 – 0

GAZİANTEP (Bültenler) - Nizip ilçe stadyumunda oynanan mücadeleden galip gelerek haftayı üç puan ile kapatan Gaziantep Ankassppor oldu.

Sezonun ilk hafta mücadelesinde Bordo – Mavili ekibin rakibinin sahaya çıkmaması nedeni ile hükmen galibiyeti tescillenirken, Nizipspor karşısında da elde ettiği üç puan ile grubun zirvesine şimdiden adını yazdırdı.

Gaziantep Ankasspor'u galibiyete taşıyan goller ilk yarıda Adem Parlak ve ikinci yarıda Mehmet Ali Bakar'dan geldi.

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