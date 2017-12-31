Derbinin Ardından Koçlardan Açıklama

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Burada oynadığımız maçlar her zaman zor oldu. Sıralama için önemli bir maçtı" diye konuştu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo'yu 76-71 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Başantrenör Zeljko Obradovic, "Burada oynadığımız maçlar her zaman zor oldu. Sıralama için önemli bir maçtı. Bir çok dakika iyi bir basketbol oynadık. Her zaman savunmayı değiştirmeye çalışan bir takıma karşı oynadık ve eğer hazır değilseniz sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu maçın sonunda 21 top kaybı yaptık. Kolay hücum ribaundları almalarına izin verdik. Maçın ilk 15 dakikasında 24 sayı önde olmak çok iyiydi ve genel olarak maçın kontrolü bizdeydi. Bütün sezon boyunca bazı sorunlar yaşıyoruz. Bunları değiştiremezsek iyi bir takım olamayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum bu önemli galibiyet için. Hem hücum hem savunma açısından Beşiktaş çok iyi bir takım. Onlara karşı kazanmak istiyorsanız 40 dakika boyunca konsantre olmanız gerekiyor. Biz hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonuyuz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Sezon başından beri söylediğim bir şey var, bize karşı oynayan herkes büyük bir motivasyonla mücadele ediyor. Bizim de böyle olmamız gerekiyor. Herkese iyi seneler diyorum barış ve sağlık bir dolu yıl olsun" dedi.



SİNAN GÜLER: "MAÇIN İLK YARISI ÇOK İYİ OYNADIK"



Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Sinan Güler ise, "Hem topu paylaşmak hem de doğru atakların sonucunda farkı açtık. Beşiktaş ikinci yarı çok iyi bir reaksiyon verdi ve bizim de gereğinden fazla top kaybı yapmamız farkın kapanmasına sebep oldu. Bugün oynadığımız oyunu Euroleague'de oynamamız gerek" diye konuştu.



UFUK SARICA



Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ise, "Fenerbahçe Doğuş'u kutluyorum. Bugün iyi bir takıma karşı mücadele ettik ve gerçekten çok değerli oyuncuları var. İlk devrede kötü oynadık ve Fenerbahçe'de cezayı kesti. Son 3 periyota baktığımız zaman dengeyi yakaladık ama Fenerbahçe'ye karşı 20 sayı geriye düşerseniz yakalamak çok zor oluyor. Kaçırdığımız sayılar bence maçların kırılma anıydı. Böyle sayılar kaçırırsak kazanamayız. Takımla ilgili ufak değişikliklerimiz olacak. Savunma anlamında farklı kurgulara gideceğimiz takıma dönüşüyoruz. Lima takımdan ayrılıyor ve bizde ona başarılar diliyoruz. Birkaç değişiklikle takıma katkı yapacağız" açıklamasında bulundu.



DIEBLER: "BURADA MÜTHİŞ BİR ATMOSFER VARDI"



Siyah-beyazlı basketbolcu Diebler ise salondaki atmosferin müthiş olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'yi galibiyeti için tebrik ediyorum. İlk yarıda kaçırdığımız şutlar çok etkiledi. Böyle bir Euroleague takımına karşı bu farktan sonra dönmek çok zordu. Önümüzdeki haftaki Eskişehir maçı sonrasında durumlara bakacağız" diye konuştu.



(İHA)