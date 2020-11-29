Derbinin ardından - Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, Beşiktaş'a 4-3 yenildikleri derbi maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu eleştirdi.

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, Beşiktaş'a 4-3 yenildikleri derbi maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu eleştirdi.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Pirşen, "Öncelikle iyi bir futbol oynamadığımızın ve kötü bir mağlubiyet aldığımızın farkındayız. Buna bir kılıf uydurma çabasında da değiliz. Bütün hafta da özellikle sessiz kaldık. Bazı konuları akışına bıraktık. Biz kulüp olarak spora saygı çerçevesinde devam etmeye ve sporu gerçekten spor olarak yaşamaya çalışıyoruz. Ama bugün gördüğümüz sahne maalesef rezaletti." ifadelerini kullandı.

Ligin 30 hafta daha devam edeceğini belirten Pirşen, şampiyonluktan emin olduklarını söyledi.

Maçtan önce hakem Numanoğlu'nun Fenerbahçe ve Ali Koç ile ilişkisi olduğu iddialarının manipülasyon olduğunu anlatan Pirşen, şöyle devam etti:

"Ama bugün bence konuşulması gereken konu çok daha derin. Biz üzülerek takip ettik. Az önce Beşiktaşlı yöneticisinin yaptığı açıklamalar karşısında dehşete düştüm. Hakemi konuşmaya gerek yok diyor. Evet keşke konuşmasaydık. Keşke bu haftanın başından beri bu gereksiz yalan algıyı yaratmasalardı. Keşke manipüle etmeselerdi. Keşke hakemi baskı altına almasalardı. Algı paketi sadece Beşiktaş'ın başkanının bir açıklamasıyla bitmedi. Biz bugün Beşiktaş yönetiminden idari ekibine hatta teknik direktörlerine hepsinin bu algı çalışmasının yoğun bir şekilde devam ettiğini gördük. Burada Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade herhalde bir de algı çalışması yapmış. Çok üzülerek izledik."

Pirşen, "Maçın ikinci golünden önce çok bariz faul vardı. Bence maçın kopma noktasıdır. Josef de Souza'nın en sondaki hareketi dünyanın neresinde kırmızı kart değil. Gelişi kırmızı derler buna. Biz burada futbol izleyemedik, çok üzülerek söylüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan