Derbide zafer VakıfBank'ın
VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
VakıfBank: Kübra 4, Cansu 6, Gabi 11, Zehra 15, Haak 23, Michelle 13, Gizem (L), Ebrar 1, Gözde 1, Maja
Fenerbahçe: Kelsey 8, Eda 11, Naz 5, Jordan 19, Bahar 4, Ceren, Aylin (L), Fatma 1, Beliz 1
Setler: 24-26, 25-17, 25-18, 25-21
Süre: 110 dakika (31', 24', 26', 29') - İSTANBUL