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Derbide zafer VakıfBank'ın

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

12.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:49
Derbide zafer VakıfBank'ın

VakıfBank, Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Salon: VakıfBank Sarayı


Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül


VakıfBank: Kübra 4, Cansu 6, Gabi 11, Zehra 15, Haak 23, Michelle 13, Gizem (L), Ebrar 1, Gözde 1, Maja


Fenerbahçe: Kelsey 8, Eda 11, Naz 5, Jordan 19, Bahar 4, Ceren, Aylin (L), Fatma 1, Beliz 1


Setler: 24-26, 25-17, 25-18, 25-21


Süre: 110 dakika (31', 24', 26', 29') - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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