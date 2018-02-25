Derbide Tansiyon Yükseldi! Kulübeler, Küfür...

Celal Umut Eren/ Skorer

Vodafone Park'taki zorlu derbide tansiyon sürekli yükseldi. Maçın ilk dakikalarından itibaren iki takım arasında ve taraftarlar arasında gerginlik oluştu.

Bu durum zaman zaman kenar yönetimlere de yansıdı. Özellikle 39. dakikada Aatif'ın saha dışında yerde kaldığı bir anda tartışmalar çıktı.

Fenerbahçe teknik heyeti yoğun itirazlarda bulunca, Beşiktaş tarafı da bu tartışmaya katıldı. İki kulübe arasında bazı sözlü atışmalar oldu.

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan da Fenerbahçe teknik heyetine tepki gösterdi. Bu duruma kızan Aykut Kocaman, Tolgay'dan uzaklaşmasını istedi. Şenol Güneş de oyuncularını kenara gelmemeleri konusunda uyardı.

Hakemlerin araya girmesiyle tansiyon biraz olsun durdu. Tribünlerde de sürekli olarak küfürlü tezahüratlar vardı. Her iki takım taraftarları oldukça gergin bir havada maçı takip etti. Saha içinde de özellikle tartışmalı kararlarda futbolcuların sert reaksiyonlar vermesi oyuna da yansıdı.

Öte yandan Beşiktaş tribünlerinden Aykut Kocaman aleyhine küfürlü tezahüratlar yapıldı.