Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi Öncesi Soyunma Odasını Sarı-Lacivert Renklerle Kaplayacak
Fenerbahçe sağlık heyeti, Beşiktaş derbisi öncesi soyunma odasını sarı-lacivert kartonlarla kaplayacak.
Fenerbahçe, Başakşehir maçında başlattığı sarı renk ağırlıklı soyunma odası uygulamasına Beşiktaş derbisinde de devam edecek.
Sarı-lacivertlilerin sağlık heyeti, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki misafir takım soyunma odasının turuncu olması nedeniyle, takımdan önce stada gelip duvarları sarı kağıtlarla kaplamış ayrıca soyunma odasına futbolcuların gol sevinçlerini gösteren bazı figürler eklenmişti.
MAÇTAN ÖNCE YAPILIP MAÇ SONU SÖKÜLECEK
Bu uygulamaya Vodafone Park Stadı'nda da devam edilecek. Sağlık heyetinin belirlediği dizayn, maçtan önce takım gelmeden soyunma odasında yapılacak. Maç sonu ise sökülecek.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (8)
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Maç sonrasında herkes bu lafı söyleyecek elinde soldu güller Nası kodu ama sana bjklerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tinercileri cok pis oyacagiz FeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerCevap Yaz 5 3 Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: Görecegiz cakma tinerciYayından KaldırÇAKMA RAMBO: yavaş oyunda bi yerleriniz şişmesin fenerli hakem hakkıyla yönetsin seyret neler olacak :D1 1 Yayından Kaldır
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bu macta kartal atar penceyi gecer..Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır