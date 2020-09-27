Derbide sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi
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Derbide sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi

27.09.2020 23:22 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:26
Derbide sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında ise sahaya yanıcı madde düştü. Stat dışından atılan yanıcı madde, Galatasaray'ın korner kullandığı sırada Fenerbahçe ceza sahasına yakın yere indi. Kameralara da yansıyan görüntülerde stadyum dışından birçok yanıcı maddenin atıldığı ve 2 tanesinin de stadyumun çatısına düştüğü gözlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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