DERBİDE MAÇ İZLEYEN İKİ HAKİME SALDIRANLARA DAVA

29.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:44

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Vodafone Park Stadı'nda 25 Şubat'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, maçı izleyen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanlarından M.Z.T'ye yumruk atarken, diğer hakim Ö.G'ye de hakaret ettikleri iddia edilen 3 şüpheli hakkında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda 25 Şubat 2019'da Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında Fenerbahçe'nin golleriyle skorun 3-3 olmasının ardından şüphelilerden Mehmet Erman Turan'ın bulunduğu 93 nolu locadan, 94 nolu yan locaya aradaki cam bölmeden atladığı belirtildi. 94 nolu locada misafir olarak maç izleyen herhangi bir tahrik edici eylem veya söylemi olamayan Fenerbahçe taraftarı şikayetçi hakim M.Z.T'yi iterek düşmesine sebep olduğu, şikayetçi ayağa kalktıktan sonra da birden fazla yumruk atarak yaraladığı kaydedildi. O sırada locada bulunan diğer kişilerin müdahale ederek şüpheli Mehmet Erman Turan'a engel oldukları anlatıldı. Şüpheli Turan'ın, şikayetçi M.Z.T'nin yanındaki diğer hakim Ö.G'ye de "Burası Beşiktaş'ın stadı, burada sevinemezsiniz" diyerek hakaretlerde bulunduğu anlatıldı. İddianamede, diğer şüpheliler Nuri Bayraktar ve Serdar Kaan Mutlu'nun da hakarette bulunduğu ifade edildi. İddianamede, Sporda Şiddetin Önlenmesine dair kanuna aykırı hareket ettikleri belirtilen şüphelilerden Mehmet Erman Turan'ın "Basit yaralama" suçundan 8 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüphelilerin ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2,5 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: DHA