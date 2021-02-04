Derbide kartlar havada uçuşuyor
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Derbide kartlar havada uçuşuyor

04.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:39
Derbide kartlar havada uçuşuyor

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 43'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 54 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 320 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 54 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son derbide 11 sarı kart

İki takım arasında oynanan son müsabakada toplam 11 sarı kart çıktı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten karşılaşmada hakem Ali Palabıyık, Galatasaray'dan 7, Fenerbahçe'den de 4 futbolcuya sarı kart gösterdi.

Söz konusu müsabakada sarı-kırmızılı takımdan Christian Luyindama, Radamel Falcao, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Marcao ve Younes Belhanda, sarı-lacivertli ekipten de Jose Sosa, Marcel Tisserand, Gökhan Gönül ve Luiz Gustavo kart gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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