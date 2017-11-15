Derbide Kan Döken Taraftarlar Yakalandı

Son oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Türk Telekom Stadyumu'nda çıkan olayda bir taraftarı tartaklayıp bıçakla yaralayan şahıs ile beraberindeki 9 Fenerbahçe taraftarı yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Türk Telekom Stadyumu'nda son oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan olayda V.Y. adlı taraftarı yaralayan R.M.B. ve beraberindeki sarı lacivertli 9 taraftar, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. 22 Ekim Pazar günü oynanan derbide sarı lacivertli taraftarların bulunduğu tribünde kavga çıkmış, olay sırasında aynı taraftar grubu arasında yer alan V.Y. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanmıştı. Ağır yaralanan V.Y. hastaneye kaldırılırken, tribünde "küfürleşme" yüzünden çıkan kavganın failleri arasında bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen R.M.B. ve beraberindeki 9 kişinin yakalanması için operasyon başlatılmıştı. Olayın zanlısı olarak aranan R.M.B. ile E.K., M.E., M.Ö., M.B., İ.D., M.K., S.S., B.G. ve G.Ö., Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 ruhsatsız tabanca ve mermilerle birlikte yakalanarak emniyete götürülen 10 şüpheli sorguya alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda S.S.'nin "silahlı yağma" suçundan hükümlü olduğu ve 2016 yılı Kasım ayında Tokat Cezaevi'nden firar ettiği öğrenilirken, B.G. adlı zanlının ise ruhsatsız silah bulundurmak suçundan aranması olduğu ve başka şahıslara ait Passolig kartıyla statlara giriş-çıkış yaptığı ortaya çıktı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri belirtildi. - İSTANBUL