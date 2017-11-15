Derbide kan döken taraftarlar yakalandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Türk Telekom Stadyumundaki lig maçında çıkan olayda V.Y. adlı taraftarı yaralayan R.M.B. ve beraberindeki 9 Fenerbahçe taraftarı yakalandı



İSTANBUL - Son oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Türk Telekom Stadyumundaki lig maçında çıkan olayda V.Y. adlı taraftarı tartaklayıp, bıçakla yaralayan R.M.B. ile beraberindeki 9 Fenerbahçe taraftarı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, son oynan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Türk Telekom Stadyumundaki lig maçında çıkan olayda V.Y. adlı taraftarı yaralayan R.M.B. ve beraberindeki sarı lacivertli 9 taraftar güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbide Sarı Lacivertli taraftarların bulunduğu tribünde kavga çıkmış, olay sırasında aynı taraftar grubu arasında yer alan V.Y. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanmıştı. Ağır yaralanan Y. hastaneye kaldırılırken, tribünde "küfürleşme" yüzünden çıkan kavganın failleri arasında bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen R.M.B. ve beraberindeki 9 kişinin yakalanması için operasyon başlatılmıştı. Olayınzanlısı olarak aranan R.M.B. ile bu kişi ile aynı kavga suçundan aranan E.K., M.E., M.Ö., M.B., İ.D., M.K., S.S., B.G. ve G.Ö. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Dört ruhsatsız tabanca ve mermilerle birlikte yakalanarak emniyete götürülen 10 şüpheli burada sorguya alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda S.S.'nin "silahlı yağma" suçundan hükümlü olduğu ve 2016 yılı Kasım ayında Tokat Cezaevi'nden firar ettiği öğrenilirken, B.G. adlı zanlının ise ruhsatsız silah bulundurmak suçundan aranması olduğu ve başka şahıslara ait Passolig kartıyla statlara giriş-çıkış yaptığı ortaya çıktı.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri belirtildi.