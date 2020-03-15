Derbide ilk 11'ler belli oldu Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan üstlenecek. Derbi mücadelesinde iki takımın ilk 11'leri şu şekilde: GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

Kaynak: DHA