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Derbide ilk 11'ler açıklandı

Derbide ilk 11'ler açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;

FENERBAHÇE: Berke, Serdar, Novak, Osayi, Min-jae Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut, Berisha

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi


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