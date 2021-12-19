Derbide ilk 11'ler açıklandı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;FENERBAHÇE: Berke, Serdar, Novak, Osayi, Min-jae Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut, Berisha
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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