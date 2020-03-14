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Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Derbide hava 5 derece olacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, termometreler 5 dereceyi gösterecek.

14.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:17
Derbide hava 5 derece olacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, termometreler 5 dereceyi gösterecek.


Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını yağmurlu bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Türk Telekom Stadyumu'nda yüzde 85 ihtimalle yağmur yapması beklenirken, hava sıcaklığının ise 5 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nem oranı ise yüzde 95 olacak.


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Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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