Derbide gülen taraf Galatasaray Doğa Sigorta

27.10.2019 19:12

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 83-64 yenerek rakibine bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşattı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-35 geride tamamlayan Galatasaray Doğa Sigorta, ikinci devre farka koştu.

Özellikle son çeyrek savunmasıyla rakibini oyundan düşüren sarı-kırmızılılar, sahadan 19 sayı farkla 83-64 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, 5. haftada ilk yenilgisini yaşarken, Galatasaray Doğa Sigorta 4. galibiyetini elde etti.

Geçen sezon da namağlup serisini bitirmişti

Galatasaray Doğa Sigorta, geçen sezon da rakibinin namağlup serisine son veren takım olmuştu.

Geçen sezona üst üste 10 maç kazanarak başlayan Fenerbahçe Beko, rakibine Sinan Erdem Spor Salonu'nda kaybederek ilk yenilgisini yaşamıştı.

Mustafa Cengiz takımını yalnız bırakmadı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, derbi maçı salondan takip etti.

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala salona gelen Mustafa Cengiz'e, Galatasaraylı taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Mustafa Cengiz, devre arasında yanına gelen taraftarlarla hem fotoğraf çektirdi hem de sohbet etti.

Cengiz, maç sonu da sarı-kırmızılı takımı ayakta alkışladı. Galatasaraylı oyuncular da sevinçlerini taraftarlarıyla yaşadı.

Ergin Ataman derbiyi izledi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, derbiyi izleyenler arasında yer aldı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Ataman, karşılaşmayı saha içi koltuklarında izledi. Galatasaraylı taraftarlar da ilgi gösterdikleri Ergin Ataman'la fotoğraf çektirdi.

Obradovic'ten hakemlere tepki

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın hakemlerine bir pozisyonda yoğun itirazda bulunarak tepki gösterdi.

İlk yarının sonunda oyuncusu Jan Vesely'nin yerde kaldığı bir pozisyonda "sportmenlik dışı faul" talep eden Sırp başantrenör, oyun durunca saha içine kadar girerek itirazlarını sürdürdü. Hakemlerin uyarılarına rağmen itirazlarına devam eden Obradovic'e teknik faul verildi. Bu sırada Galatasaraylı taraftarlar da tecrübeli başantrenöre tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarından ilgi

Galatasaray Doğa Sigorta-Fenerbahçe Beko derbisinde Sinan Erdem Spor Salonu'nun büyük bir bölümü doldu.

Tribünlerin çok büyük bir kısmını doldurarak derbiye ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük bir destek verdi. İki kulüp arasındaki anlaşma nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar derbiyi salondan takip edemedi.

Son bölümde gerginlik

Maçın son bölümünde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Bitime kısa bir süre kala Galatasaraylı oyuncular Webster ve Göksenin Köksal'la Fenerbahçeli basketbolcu Vesely arasında tartışma yaşandı. Araya giren diğer oyuncular tartışmanın büyümesini engellerken, Vesely sportmenlik dışı faul aldı.

Kaynak: AA