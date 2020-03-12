Derbide gözler kalecilerde Bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kaleleri koruması beklenen Fernando Muslera 24 maçta 19, Loris Karius ise 24 karşılaşmada 29 gol yedi.

Bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kaleleri koruması beklenen Fernando Muslera 24 maçta 19, Loris Karius ise 24 karşılaşmada 29 gol yedi.



Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacakken, Beşiktaş'ta ise Loris Karius görev alacak. Bu önemli müsabakada iki kalecinin performansı derbinin kaderini belirleyebilir.



Bu sezon ligde Muslera 24 resmi maçta görev aldı ve 19 gol yedi. Uruguaylı file bekçisi 11 karşılaşmada ise kalesini gol kapadı.



Karius ise ligde 24 resmi müsabakada oynadı ve kalesinde 29 gole engel olamadı. Alman kaleci 7 müsabakayı da gol yemeden tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA