Derbide golsüz beraberlik ön plana çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın yapılacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde 0-0'lık beraberlik ön plana çıkıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide karşılaşacak. Bu müsabaka, Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan 13. derbi olacak.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde Süper Lig'de yapılan son 12 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 4, sarı-lacivertliler ise 3 kez galip geldi. İki takım arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Son 6 derbinin 5'i berabere

Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı.

İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı sahasında 6 maçtır kazanamıyor

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.

Nef Stadı'nda yapılan 12 derbinin sonuçları şöyle: