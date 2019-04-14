Derbide Gelenek Bozulmadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Valbuena kale sahasına ortaladı. Muslera'nın elinden kaçırdığı top boşta kalırken, Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 15. dakikada Valbuena'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu oyuncu kullandı. Ceza sahası çizgisinin hemen önünden kullanılan vuruşta top az farkla üstten auta gitti. 25. dakikada Serdar'ın uzun pasında topla buluşan Moses, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta top Muslera'da kaldı. 27. dakikada Soldado'nun pasında topla buluşan Valbuena ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı. 33. dakikada Feghouli sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girip ortasını yaptı. Diagne'nin zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 45. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe defansının arkasına sarkan Diagne, Hasan Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hasan Ali'ye sarı kart gösteren Ali Palabıyık, daha sonra VAR'a danışarak kırmızı karta hükmetti. 45+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Feghouli geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Harun son anda uzanarak topu kornere gönderdi. 45+8. dakikada Mariano sağdan yüklendi. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada ön direkte Belhanda kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı. 53. dakikada Feghouli sağdan bindiren Mariano'yu gördü. Bu futbolcu bekletmeden içeri doldurdu ancak Diagne ve Onyekuru topa dokunamadı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 62. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Linnes şutunu çekti ancak top önce Jailson'a ardından da yan direğe çarparak kornere gitti. 66. dakikada Donk'un pasında topla buluşan Mariano, sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı. Moses'ten önce kafayı vuran Onyekuru topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 0-1 71. dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Dirar ceza sahasına ortaladı. Jailson topun üstünden atlarken Eljif bomboş pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak eşitliği getiren isim oldu. 1-1 79. dakikada Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışı sağ çaprazından plase bir vuruş yaptı, top yandan auta gitti. 90+4. dakikada Soldado, Linnes'in sektirdiği topu kapıp ceza sahası içindeki Alper'e güzel bir pas çıkardı ancak Alper müsait pozisyonda istediği gibi vuramayarak topu auta gönderdi.

Stat: Ülker Stadyumu Hakemler: Ali Palabıyık x, Kemal Yılmaz xx, Serkan Olguncan xx Fenerbahçe: Harun xx, Dirar xxx, Skrtel xxx, Serdar xxx, Hasan Ali x, Mehmet Topal xxx, Tolgay x (Jailson dk. 60 xx), Moses xx (Alper dk. 90+2 ?), Valbuena xxx (İsmail dk. 81 xx), Eljif xxx, Soldado xx Yedekler: Volkan, Isla, Şener, Ayew, Zajc, Neustadter, Sadık Teknik Direktör: Ersun Yanal Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Donk xxx, Semih xx, Linnes xxx, Ndiaye xx (Sinan Gümüş dk. 78 x), Fernando xx, Feghouli xx (Mitroglou dk. 84 ?), Onyekuru xxx, Belhanda x (Emre Akbaba dk. 46 xx), Diagne x Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Selçuk, Emre Taşdemir, Yunus, Nagatomo, Muğdat Teknik Direktör: Fatih Terim Goller: Onyekuru (dk. 66) (Galatasaray), Eljif (dk. 71) (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Hasan Ali (dk. 45) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Belhanda, Mariano, Onyekuru, Sinan Gümüş (Galatasaray), Mehmet Topal, Moses, Valbuena, Tolgay, Soldado (Fenerbahçe)

(İHA)

Kaynak: İHA