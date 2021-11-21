Derbide Fatih Terim çıldırdı! Hakem ile Terim arasında neler yaşandı?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin ilk yarısı nefes kesti. 1-1'lik eşitle sona eren ilk 45 dakikada Fatih Terim ile hakem Halil Umut Meler arasındaki diyalog dikkat çekti. Kameralara yansıyan görüntülerin arkasını merak eden izleyiciler, bu gerginliğin nedenini araştırmaya başladı.

Fanatik'in haberine göre; Devrenin sonlarına doğru yaşanan bir pozisyonda top taça doğru çıkacakken çizgide bulunan Fatih Terim'e çarptı. Ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ile Fatih Terim arasında hararetli bir tartışma yaşandı ve Terim sarı kart gösterdi. Çizgiyi ihlal ettiğini söyleyen Halil Umut Meler'e Fatih Terim de 'Bir daha yaparım ne yapacaksın beni mi atacaksın!' cevabını verdi.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet