Derbide en iyiler karşılaşacak!

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde en iyi iç saha performansına sahip takım olan siyah-beyazlılar ile deplasmanın lideri Fenerbahçe, en iyiler olarak öne çıkıyor.

Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde çıktığı son 6 maçta 18 puan toplayarak 1 maç eksiğine karşın zirveye kurulan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle eleştirilerin hedefinde olan Fenerbahçe ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Geride kalan 14 iç saha maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Beşiktaş, bu performansıyla ligin en iyi iç saha ekibi oldu. Rakip fileleri 32 kez havalandıran Kara Kartal, kalesinde ise 8 gol gördü.

Fenerbahçe deplasman lideri

Bu sezon iç saha maçlarında beklediği görüntüyü çizemeyen Fenerbahçe sahasında oynadığı 15 maçın yalnızca 7'sini kazanabildi. Evinde 6 mağlubiyet alarak iç sahada en çok yenildiği sezonu yaşayan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda ise bambaşka bir görüntü çiziyor. 14 dış saha maçında 11 galibiyet ve 2 berberlik alan Fenerbahçe, yalnızca Gaziantep FK deplasmanından puansız ayrılmıştı. Bu maçlarda 35 puan toplayarak zirveye çıkan Erol Bulut'un öğrencileri, rakip filelere 30 gol bırakırken, kalesinde ise 11 gol gördü. Ligin en iyi iç saha performansına sahip olan Beşiktaş ile, en iyi deplasman ekibi olarak öne çıkan Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin sahasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-3 kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı