Derbide başkanlar yan yana
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Derbide başkanlar yan yana

Derbide başkanlar yan yana
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi, karşılaşmayı birlikte izledi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi, karşılaşmayı birlikte izledi.

Süper Lig'in 40. hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ederken iki kulübün başkanları protokol tribününde karşılaşmayı yan yana izledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticiler, gün içinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolculara moral ziyaretinde bulunurken, tesislerden de takımı uğurladıktan sonra peş peşe çıkarak karşılaşmayı takip etmek üzere stadyuma geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte protokol tribünündeki yerini alırken, mücadeleyi de Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'le yan yana takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim tabii ki bizi alkışlayacak, başka ne yapacak!
Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim tabii ki bizi alkışlayacak, başka ne yapacak!
Babel'in şık golü az kalsın ofsayt bayrağına kurban gidiyordu
Babel'in şık golü az kalsın ofsayt bayrağına kurban gidiyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Metin Oktay Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Derbide başkanlar yan yana - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 21:15:33. #1.15#

title