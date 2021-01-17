Derbi sahnesi Beşiktaş ve Galatasaray'ı bekliyor

Vodafone Park'ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldığı için zeminde kar tutmadıVAR hakemi Abdulkadir Bitigen olduAli DANAŞ, İstanbul DHASüper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için statta tüm önlemler alındı.

Vodafone Park'ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldığı için zeminde kar tutmadı

VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

Ali DANAŞ, İstanbul DHA

Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için statta tüm önlemler alındı.

İstanbul'da süren kar yağışı nedeniyle Vodafone Park'ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldı. Belli bir derecede sürekli kontrolleri yapılan zeminde bu tedbir nedeniyle kar tutmadı ve çimin sertleşmesine olanak tanınmadı. Ayrıca güneş enerjisi veren ışıklarla da çim zemin korundu. Bu arada stadın çevresinde çeşitli güvenlik önlemleri alınırken, sokağa kısıtlama kararları nedeniyle sadece görevlilerin olması dikkat çekti.

Öte yandan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdulkadir Bitigen oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.00'da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen VAR hakemi olarak görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Ali Şansalan ve Ekrem Kan üstlenecek

BEŞİKTAŞ, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DERBİYE ÇUBUKLU FORMA İLE ÇIKACAKBeyaz formanın görüşü zorlaştırma riski nedeniyle, çubuklu formada karar kılındı. Daha önce gerçekleştirdiği proje ile Galatasaray karşısında, üstünde taraftarlarının imzası bulunan beyaz formasıyla çıkmayı planlayan Beşiktaş'ın bu planı kar yağışına takıldı. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, beyaz formanın görüşü zorlaştırma riski taşıması gerekçesiyle, derbiye çubuklu forma ile çıkılma kararı alındı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bu akşam Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynayacağı derbi maça, adidas ile birlikte hayata geçirdiğimiz "Beşiktaş Aşkına İmza At" projesi kapsamında üzerinde taraftarlarımızın imzalarının yer aldığı beyaz forma ile çıkması planlanmaktaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul'da bir süredir devam eden kar yağışının maç saatinde de etkisini göstermesi beklenmektedir. Galatasaray maçı için bu sabah Vodafone Park'ta gerçekleştirilen eşgüdüm toplantısında, kar yağışı göz önüne alınarak Futbol Takımımızın görüşü zorlaştırma riski bulunan beyaz forma yerine çubuklu forma ile sahada yer alması kararlaştırılmıştır. "Beşiktaş Aşkına İmza At" kampanyası neticesinde taraftarlarımızın imzaladığı beyaz formanın hangi maçta giyileceği ile ilgili duyurunun önümüzdeki günlerde iletişim kanallarımızdan yapılacağını ifade eder, kampanyaya katılan taraftarlarımıza göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ