Derbi Öncesi Takımlar Stada Ulaştı-Hd
Derbi öncesi takımlar stada ulaştıMustafa AKIN - Olgucan KALKAN İstanbul,(DHA) -Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi takımlar stada geldi.
Derbi öncesi takımlar stada ulaştı
Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN İstanbul,(DHA) -
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi takımlar stada geldi.
Saat 19.00'da başlayacak maç öncesinde Ülker Stadyumu'na önce konuk takım Galatasaray, ardından ise ev sahibi Fenerbahçe giriş yaptı.
Emniyetin yoğun güvenlik önlemleri altında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden Fenerbahçe ile konakladığı otelden yola çıkan Galatasaray stada sorun yaşanmadan geldi.