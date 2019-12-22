Derbi öncesi takım otobüsleri stada ulaştı

22.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:40

Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi iki takım otobüsü stada giriş yaptı.

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, iki takım otobüsü stada giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı takım otobüslerinin stada girişi esnasında herhangi bir taşkınlık yaşanmadı. İki takım otobüsünün peş peşe stada girmesi de dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA