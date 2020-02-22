Derbi nedeniyle bu yollar kapalı
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Derbi nedeniyle bu yollar kapalı

KADIKÖY'de derbi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

22.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:14
Derbi nedeniyle bu yollar kapalı

'de derbi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

'nden yapılan açıklamada yarın Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu

Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi nedeniyle saat 14.00'den itibaren kapatılacak yollar şöyle belirtildi: Recep Peker Caddesi, (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)Şefikbey Sokağı,

Kördere Sokağı,


Kaynak: DHA
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