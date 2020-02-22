DERBİ NEDENİYLE BU YOLLAR KAPALI
Haberler » Güncel » DERBİ NEDENİYLE BU YOLLAR KAPALI - Haber

DERBİ NEDENİYLE BU YOLLAR KAPALI

istanbul DHAKadıköy'de derbi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

22.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:13
DERBİ NEDENİYLE BU YOLLAR KAPALI

istanbul DHA

Kadıköy'de derbi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın Kadıköy Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSpor Kompleksi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi nedeniyle saat 14.00'den itibaren kapatılacak yollar şöyle belirtildi:

- Recep Peker Caddesi, (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)Şefikbey Sokağı,

Kördere Sokağı,


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler