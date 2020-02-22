DERBİ NEDENİYLE BU YOLLAR KAPALI

22.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:13

istanbul DHA

Kadıköy'de derbi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın Kadıköy Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSpor Kompleksi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi nedeniyle saat 14.00'den itibaren kapatılacak yollar şöyle belirtildi:

- Recep Peker Caddesi, (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)Şefikbey Sokağı,

Kördere Sokağı,

Kaynak: DHA