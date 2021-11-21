Derbi ne zaman? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün? Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Türkiye'nin en büyük derbisine sayılı günler kaldı! Futbol severler heyecanla beklenen GS FB derbisinin başlayacağı günü ve saati merak ediyor. Peki, Yılın derbisi ne zaman? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün? Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte bilgiler...
Derbi maçı ne zaman, hangi gün başlayacak? milyonların merak ettiği soruyu sizler için araştırdık. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı nerede oynanacak? Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi kim? Galatasaray - Fenerbahçe ilk 11 açıklandı mı?
GS-FB derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü akşam saat 19:00 'da başlayacaktır.
Derbiyi Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Derbi maçı, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak.
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??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
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