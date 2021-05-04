Derbi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman?

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maç programları açıklandı. 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman?Şampiyonluk yolundaki ezeli rakiplerin bu maçında ipi göğüsleyecek takım da yüksek ihtimalle belli olacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 2-0 kazanmıştı. Peki, derbi ne zaman?