Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı hangi gün?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'de 24. haftanın en kritik maçı Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak. Son haftalarda büyük bir çıkışa geçen iki takımın zorlu derbisi öncesi adeta nefesler tutuldu. Peki merakla beklenen derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı hangi gün?

Süper Lig'de 24. haftanın en kritik maçı Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak. Lig lideri Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Derbide ise gözler Fenerbahçe'nin yeni transfer Mesut Özil'de olacak. Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla ilk Galatasaray derbisine çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri haberimizde.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? DERBİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe , 24. haftada sahasında Galatasaray 'ı konuk edecek. Fenerbahçe, ezeli rakibini yenerek liderliğini sürdürmek isterken, Fatih Terim'in öğrencileri ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut'un en büyük kozlarından biri ise yeni transfer Mesut Özil olabilir. Erol Bulut'un şans vermesi halinde Mesut Özil, sonradan da oyuna girse Fenerbahçe formasıyla ilk kez derbiye çıkacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu 90 dakika beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Sosa (Mert Hakan), Thiam, Samatta

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed