Derbi maçtan notlar
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Derbi maçtan notlar

Derbi maçtan notlar
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile yaptıkları derbi maçın ilk 11'inde, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna göre 1 değişiklik yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile yaptıkları derbi maçın ilk 11'inde, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna göre 1 değişiklik yaptı.

Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Nkoudou'nun yerine derbi maçta Gökhan Töre'ye ilk 11'de görev verdi.

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda Sergen Yalçın, forvet bölgesinde Gökhan Töre'yi oynattı.

Hatayspor maçında 4 gol atan Cyle Larin ise mücadeleye solda başladı.

Beşiktaş'ta 6 eksik

Derbide 6 Beşiktaşlı futbolcu görev alamadı.

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic ile tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin Nkoudou ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra dün yapılan kontrollerin ardından sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Bernard Mensah derbi kadrosuna alınmadı.

Yedek kulübesinde 8 futbolcu

Eksik futbolcuların yokluğunda Beşiktaş'ın yedek kulübesinde 8 futbolcu yer aldı.

Utku Yuvakuran, Montero, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra kulübede henüz Süper Lig tecrübesi bulunmayan Emre Bilgin, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı da görev bekleyecek.

Başkan Çebi, siyah-beyazlıları derbiye uğurladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan, Fatih Hakan Avşar derbi öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımla bir araya geldi.

Başkan Çebi, futbolcular otobüse binmeden hepsine başarı dileyerek takımını Türk Telekom Stadı'na uğurladı.

Siyah-beyazlı yönetim derbiyi tüm kadrosuyla izledi.

4 isim sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta, Galatasaray maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda, 3'er sarı kartı bulunan Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic, derbide sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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