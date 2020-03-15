Derbi maçtan notlar Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbiye Galatasaray, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Taylan Antalyalı yer aldı.

Fatih Terim, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Ömer Bayram'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcunun yerine Younes Belhanda'yı görevlendirdi.

Ömer Bayram, ligde 16 maç sonra ilk 11 dışında

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Ömer Bayram, ligde 16 maçın ardında ilk 11'de forma giyemedi.

Cezası nedeniyle sezonun 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Ömer, sonrasındaki 16 lig müsabakasında ilk 11'de sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon toplamda 21 lig karşılaşmasında 19 kez ilk 11'de maça başladı.

Belhanda, 2 maç aradan sonra forma giydi

Sarı-kırmızılı ekibin Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, iki maç aradan sonra ligde forma giydi.

Son olarak 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkan Belhanda, 24. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezası nedeniyle formasını terletemedi.

Ligin 25. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kadroda yer alan 30 yaşındaki futbolcu, oyuna girmemişti.

Donk korkuttu

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Ryan Donk, ısınma sırasında sakatlandı.

Tecrübeli futbolcu, maç öncesi ısınma sırasında sol ayağında sorun yaşadı. İlk önce soyunma odasına giden Donk, daha sonra sahaya çıkarak performans antrenörü Yasin Küçük'ün eşliğinde bir süre kendisini denedi.

Hollandalı oyuncu, müsabakaya ilk 11'de başladı.

ultrAslan'ın koreografisi iptal edildi

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, derbinin seyircisiz olması nedeniyle hazırladığı koreografiyi hayata geçiremedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla bir koreografi hazırladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında derbinin seyircisiz oynanması nedeniyle koreografi gerçekleştirilemedi.

İptal edilen koreografinin parçası olan, "Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz", "Bir destandır Çanakkale", "Geri dönmeyi düşünmediler Mektebi Sultani şehitleri", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" ve "Bir vatan kalbinin attığı yer 1915 Çanakkale" yazılı pankartlar tribünde yer aldı.

Ayrıca hakem üçlüsü ve iki takım futbolcuları seremoniye, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfının hazırlattığı, "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA