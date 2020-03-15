Derbi maçtan notlar
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre derbi mücadelesine takımın tek değişiklikle çıkardı.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre derbi mücadelesine takımın tek değişiklikle çıkardı.
Yalçın, MKE Ankaragücü mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Jeremain Lens'i yedek soyundururken, derbi maçta Gökhan Gönül'e sağ bekte şans verdi.
Savunma kurgusunda değişiklik yapmayan Yalçın, Gökhan Gönül'ün önünde Tyler Boyd'u görevlendirdi.
Sergen Yalçın, ilk derbi maçına çıktı
Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk derbi maçına çıktı.
Futbolculuk kariyerinde defalarca derbi maçlarında sahada bulunan Yalçın, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçmişti.
Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde takımının başında 6 maçta görev yaptı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.
Adem Ljajic yine yedek
Siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic, derbi maçta da yedekler arasında bulundu.
Beşiktaş'ta son olarak Gaziantep FK maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ljajic, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Hastalığı nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasında yer alamayan Ljajic, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ise kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı. Ljajic, geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında attığı golün ardından sevinciyle gündeme gelmişti.
Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Abdoulay Diaby derbi maçta yedekler arasında yer aldı.
Taraftarlar uğurladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maçın seyircisiz oynanmasına karar verilirken, 100 kadar siyah-beyazlı taraftar uyarılara rağmen takımlarını uğurladı.
Taraftarlar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak teknik heyet ve oyuncuları tezahüratlarla Türk Telekom Stadı'na gönderdi.
Beşiktaşlı futbolcular da ısınmak için sahaya taraftarlara göndermede bulunarak, "Ruhunuz yeter" yazılı pankartla çıktı.
Kaynak: AA