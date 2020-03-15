Derbi maçtan notlar Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Ligde haftaya 49 puanla üçüncü sırada giren Galatasaray ile 43 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya dünyayı saran koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftar alınmadı. Müsabakada her iki kulübün delegasyonu 25'er kişiden oluşurken, protokol tribününde toplamda 50 kişi bulundu.

Basın tribününe 185 gazeteci ve 32 kameramanın akreditasyon yaptırdığı bildirildi. Saha kenarında foto muhabiri olarak ise 45 basın mensubunun isim bildirdiği aktarıldı. Ancak bazı basın mensuplarının akreditasyonunu iptal ettiği öğrenildi.

Koranavirüs önlemleri

Karşılaşmada koronavirüse yönelik tedbirler alındı.

Belli bölgelerine dezenfektanlar yerleştirilen Türk Telekom Stadı'ndaki görevliler, maske ve eldiven kullandı.

Maç öncesi seremonide ise iki takımın futbolcularından bazıları tokalaşmak ve sarılmak yerine, yumruk ve dirseklerini kullanarak selamlaştı.

Ayrıca dün Türk Telekom Stadı'nın yedek kulübeleri, soyunma odaları ve diğer bölgeler dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilmişti.

Derbi ikinci kez "sessiz"

Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci kez seyircisiz bir derbide karşı karşıya geldi.

İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.

Rekabet tarihinde ilk kez seyircisiz oynanan söz konusu müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA