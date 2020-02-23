Derbi maçtan notlar

23.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:14

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Mario Lemina kadroda yer almazken, Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Adem Büyük ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcuların yerine derbide cezası biten Mariano Filho, sakatlığı geçen Marcelo Saracchi ile Younes Belhanda ve Radamel Falcao'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ün yanı sıra Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Taylan Antalyalı yer aldı.

Emre ve Adem yedeğe çekildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde yaptığı 2 değişiklik dikkati çekti.

Tecrübeli teknik adam, son haftaların formda isimleri Emre Akbaba ve Adem Büyük'e derbide ilk 11'de görev vermedi.

Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında bu futbolcuların yerine performansı tartışılan Younes Belhanda ile yıldız futbolcu Radamel Falcao'yu tercih etti.

Radamel Falcao, yaşadığı sakatlık sonrası ligde 3 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray yönetimi statta

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de derbiyi Ülker Stadı'nda takip etti.

Mustafa Cengiz ve yöneticileri, statta Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan karşıladı.

Derbinin başlamasına kısa süre kala geniş güvenlik önlemleri altında stada gelen Cengiz ve sarı-kırmızılı yöneticileri karşılayan Kızılhan'a, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt da eşlik etti.

Öte yandan yaklaşık iki bin Galatasaray taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip ederek, takımlarını destekledi.

Kaynak: AA