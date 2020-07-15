Derbi maçta Halil Umut Meler görev yapacak Süper Lig'in 33'üncü haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemle şöyle:

18 TEMMUZ CUMARTESİ21.00 Galatasaray - Göztepe (Koray Gençerler)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa (Volkan Bayarslan)19 TEMMUZ PAZAR21.00 Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)21.00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (Atilla Karaoğlan)21.00 Ankaragücü - Fraport TAV Antalyaspor (Cüneyt Çakır)21.00 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)21.00 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Ali Şansalan)21.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor (Fırat Aydınus)

Kaynak: DHA