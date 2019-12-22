: Derbi maçın ardından - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Deniz Türüç

22.12.2019 22:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:32

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Deniz Türüç, derbiden 3 puanla ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren derbinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, "3 puan aldığımız için çok mutluyuz, her şeyden önemli bir 3 puandı, müthiş taraftarımızla beraber 3 puanı aldık. Türkiye'de kolay maç yok, bunu geçen hafta da gördük. Büyük takımlar geçen hafta kazanamadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için her pozisyonda oynamaya hazır olduğunu dile getiren Deniz, şöyle devam etti:

"Uzun bir maratondayız. Sakat, cezalı, formlu, formsuz oluyor. Sağ kanat, forvet hoca nerede oynatırsa, nerede görev verirse bu güzel kulüp için oynamaya hazırım. Bugün sağ kanat ve 10 numara oynadım, takım içinde nerede görev verilirse orada oynarım."

Büyük takımda oynamanın kolay olmadığını ifade eden Deniz, "Uyum sürecimi çabuk atlattığımı düşünüyorum. Ersun hocamla da geçen hafta konuştum, bana güvendiğini gösterdi. Bu büyük aile için hepimiz elimizden geleni veriyoruz. Kayseri'de en çok maçı 10 numara pozisyonun oynadım, ben sahada olduğum sürece en iyisini, yapmaya çalışıyorum. Bazen gol asist ile olur, bazen de mücadele ederek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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