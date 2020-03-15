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Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

Derbi maçın ardından - Fatih Terim (1)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinin oynanmasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle tepki gösterdi.

15.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:10
Derbi maçın ardından - Fatih Terim (1)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinin oynanmasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle tepki gösterdi.

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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Derbi maçın ardından - Fatih Terim (1)

Kaynak: AA

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Derbi maçın ardından - Fatih Terim (1)

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