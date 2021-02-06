Derbi maçın ardından
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Derbi maçın ardından

06.02.2021 22:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:14
Derbi maçın ardından

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, VAR odasında sarı-lacivertli ekip için farklı çizgi çizildiğini ileri sürdü.

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, VAR odasında sarı-lacivertli ekip için farklı çizgi çizildiğini ileri sürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.

İlk yarı rakiplerinin çok topla oynamasına karşın, daha fazla pozisyona giren tarafın kendileri olduğunu dile getiren Bulut, "Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. İkinci yarı golü yedikten sonra oyuna daha hakim olan Fenerbahçe'ydi. Tek kale oynayan bir Fenerbahçe vardı. İkinci yarıda da bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Frikikten bulduğumuz gol verilmedi. Ofsayt olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye karşı çekilen çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu Gaziantep karşısında da yaşadık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye karşı neden farklı çizgi çekildiğinin sorgulanması gerektiğini kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzde 17 maç daha var ve biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminim. Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadım bugüne kadar. Bugün de yapmak istemiyorum. Sadece çizgiyle ilgili doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Kol, omuz diyorlar. Çizgiyi nereden, nasıl alıyorlar? Bize karşı biraz daha farklı çiziliyor. Önümüzde 17 maç var. Sezon sonunda hepimiz birlikte göreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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