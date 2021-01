Galatasaray maçının ardından

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Zor bir müsabakaydı derbi maçları her zaman zordur, iyi hazırlandık. Oyuncularımız iyi konsantre oldu. Rakibi iyi analiz ettik. Oyun planı doğruydu, başta yaptığımız baskı, önde oynamaya çalışmak, kenarları kullanmak planlarımız arasındaydı. Hem ofansif hem defansif olarak oyuncularımız öz veriyle oynadı hepsine teşekkür ediyorum. Lig uzun maraton arka arkaya iki maç oynayacağız" diye konuştu.İyi bir ekip havası yakaladıklarını söyleyen Yalçın, "iyi hazırlık dönemi geçiriyoruz. Oyuncularımızla iyi ekip havası yarattık. Oynayanlar, oynamayanlar, sonradan oyuna girenler... Adem Ljajic ve Gökhan da takıma girmeye başladı. Daha geniş kadro oluştu. Teknik direktör olarak memnunum" ifadelerini kullandı."BÖYLE MAÇLARDA A, B, C PLANI OLMALI"Derbi maçların önemine dikkat çeken Yalçın, "Derbi maçları önemlidir. Özel çalışma yapmıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Rakibi iyi analiz ediyoruz, doğru oyun planı oturtmaya çalışıyoruz. A, B, C planı böyle maçlarda olmalı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra hamle yaptık iki oyuncuyu sahaya attık. Böyle maçları kazanmak bizim mutlu ediyor. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz" şeklinde konuştu."SAVUNMA KISMINI DA ÖĞRENDİK, İYİ YAPMAYA BAŞLADIK"Orta sahada çok alternatifli bir kadroları olduğunu ve bütün oyuncuları kullandıklarını söyleyen Sergen Yalçın, şöyle konuştu: "Oyun planımızda biraz daha ön alan baskısıyla başlama vardı. Rakibi kalemizden uzak tutmak istiyorduk. Oyun başında bu işledi, oyuncular istekli, arzulu baskı yapınca farklı Beşiktaş ortaya çıktı. Kendine güvenen, ayağa oynayan, çabuk oynayan, beraber hücum ve savunma yapan, savunma kısmını da öğrendik, iyi yapmaya başladık. Orta saha kalabalık. 7 oynayabilecek oyuncu var. Bunları zaman zaman bir şekilde kullanmak istiyoruz. Çok maç var, bütün oyuncuları formda tutup hepsini kullanmak istiyoruz. Farklı orta sahalarla çıkıyoruz, oyuncuların bize verdiği güvenden kaynaklanıyor. Yerlerini değiştirdiğimiz zaman soru işaret olmadan rahat rahat oynatabiliyoruz.""DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMLARI BİLE İNİŞ ÇIKIŞ YAŞIYOR"Büyük takımların her zaman şampiyonluğa oynadığına dikkat çeken Yalçın, "Büyük takımların şampiyonluk şansını kimse az göremez. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor camiaları şampiyonluğa alışık camialar. Sezon başında onun az, bunun şansı fazla düşüncesi doğru değil. İşler zaman zaman kötü gidebilir. Dünyanın en büyük takımları bile iniş çıkış yaşayabiliyor. Sabırlı olmak lazım, beklemek lazım, istatistik yakalamak lazım. Hedefe gitmekte en önemli şey güven" diye konuştu."BEŞİKTAŞ CAMİASI OLARAK BİRLİK KURDUK"Takım olarak bir başarının yakalandığını belirten Sergen Yalçın, "Önemli işlere ben imza atmıyorum, oyuncularım imza atıyor. Oynayan onlar. Onların isteği, arzusu, çalışması, mücadelesi maç kazanmamız sağlıyor. Biz sadece yönlendirme yapıyoruz. En büyük başarı onlarındır. Beşiktaş camiası olarak birlik kurduk. Geçen sene göreve başladığımızdan beri kötü gidişatın sorumlusu muhakkak ben olurum, iyi gittiği şeyler doğal olarak herkese bu övgüyü veriyoruz. Oyuncular, yönetim, taraftar teknik ekip camia olarak her şeyi birlikte başaracağız" dedi.FATİH TERİM: DIAGNE'NİN POZİSYONU KIRMIZI KARTKonuşmasına Beşiktaş'ı tebrik ederek başlayan Fatih Terim, "Açıkçası ilk yarıda ya da Diagne atılana kadar Marcao'nun geri pası haricinde pek ciddi bir pozisyon vermedik. Beşiktaş'ın kaliteli ön dörtlüsüne çok şans vermedik. Bir oyuncunun atılması hele ki büyük, derbi maçlarda hiçbir teknik direktörün isteyeceği bir hadise değil. Diagne'nin kırmızı kartı, kırmızı kart. İnsan kafasıyla gireceği yere ayağıyla giderse kırmızı kart görür. Diğer oyuncu da bunu kullanır. Görüntü topa dokunuyorum olabilir ama rakibin kafa uzattığına ayak sokarsanız kendinizi soyunma odasına bulursunuz. Biz de Falcao atılıyor, Diagne atılıyor. Epey maçı 10 kişi oynadık. Kırmızı karta kadar hiçbir sıkıntı yoktu, hamle yapacaktık ama olmadı. Sahanın en iyilerinden birisi Luyindama'nın hatası kadar diğerlerinin de hatası var. Vurdurmamaları gerekiyordu o topa. Bu havada, ağır sahada 10 kişi oynamak kolay değil. Maç öncesinde defansif planlarımızın hepsini yerine getirdik. Ama ön alanda başarılı olduğumuzu söylemeyiz. Bu da beni üzüyor, daha başarılı olmamız gerekiyor. Siz ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın eksik kaldığınız zaman sonu istediğiniz gibi olmuyor. 1-0'da sonra son saniyelere kadar kovalayabilirdik ama 2'nci gol oyunun sonucu demekti benim için. İki hatayı da en iyi oynayan oyuncularımız yaptı. 3 gün sonra bir maç daha var. Daha çok maç var. Telafi etmeyi umuyorum, telafi edeceğimizi düşünüyorum. Tekrardan Beşiktaş'ı tebrik ederim" diye konuştu."CÜNEYT ÇAKIR AVRUPA'DA İSİM YAPMIŞ BİRİSİ"Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili de konuşan Terim, "Cüneyt Çakır Türkiye'nin en iyi hakemlerinden birisi. Avrupa'da da isim yapmış birisi. Yardımcıları da önemli bir trio. VAR'a bir şey demeyeceğim. Oralara girmek istemiyorum" dedi."KİMSE OLMASA DA ÇIKAR OYNARIZ"

Transfer konusunda geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından nasıl bir gelişme olduğu sorulan Terim, "Açık yüreklilikle söyledim. Ben listeyi verdim. Toplantı da yaptık. Daha vaktimiz var Buradan bazı şeyleri aydınlatmak istiyorum. Biz burada transfer yaparsak belki de yaz ayında küçük dokunuşlarla yeni bir takım haline geleceğiz. Çok fazla ihtiyacımız olmayacak. Ekonomik şartlar muhakkak önemli. Hiç itirazım yok Ben bu takımla da şampiyon olurum demedim. Kaan Kançal bana sordu, ben de ihtiyacımı var dedim. Kimse olmasa da çıkar oynarız. Daha önce forvetimiz yoktu oynadık, defansımız, orta sahamız yoktu oynadık ve başarılı olduk. Bizim bu eksiklerimiz Ocak ayından gelmiyor. Daha önceden geliyor. Elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Olmazsa bir şeyler yok diye Galatasaray camiasının serzenişte bulunacak hali yok. Olması için hep beraber uğraşacağız. Olmasa da elimizdeki arkadaşlarla çalışmalara devam edeceğiz. Doğrusu da budur. Sayın başkan ve yönetimin ekonomi konusunda söyledikleri doğrudur. Özellikle pandemiden sonra yönetmek kolay değil. Rakamlar yükselmiş olduğunu görüyoruz. Kolay değil ama maalesef. Zaten biz sattığın kadar almaya denk geldik. Ama satamıyoruz, veremiyoruz bu da önemli bir faktör. Bu değişimleri yaparız Ben teknik direktör olarak eksikleri söylemek zorundayım. Galatasaray'ı uzun yıllar mücadele edecek oyuncularla desteklemek zorundayım mümkünse en az rakama. Kafamdaki plan uzun yılların Galatasaray'ını ortaya koymak. Bunları anlatmışım. Temmuz'da başarılı olamadık ocak da olur mu, olursa iyi olur. Olmazsa kimseye neden diyecek halimiz yok. Her şeyimizle Galatasaray'ı temsil etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN